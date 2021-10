Coronavirus, stabili i contagi in Liguria, ricoveri in calo e nessuna nuova vittima

Nessuna nuova vittima, ricoveri in calo e 69 nuovi casi di contagio scoperto con un forte aumento dei test compiuti anche grazie ai tamponi.

Sembra ormai stabilizzarsi, nella nostra regione, l’emergenza sanitaria imposta dalla pandemia. La campagna vaccinale prosegue pur con qualche rallentamento fisiologico e a causa di chi rifiuta il vaccino o ne ha paura.

Cresce il numero dei test rapidi per l’obbligo del green pass ma non crescono i nuovi casi scoperti segno che la vaccinazione di massa sta facendo il suo lavoro attenuando la circolazione del virus che sarebbe bloccata completamente se il numero dei vaccinati potesse crescere ancora.

A fronte di 2.458 tamponi molecolari e 12.374 tamponi antigenici rapidi effettuati, in Liguria sono stati scoperti 69 nuovi casi di contagio

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi diviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 19

SAVONA (Asl 2): 11

GENOVA (Asl 3): 14

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 14

LA SPEZIA (Asl 5): 8

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3