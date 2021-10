Lerici – E’ caduta da un’altezza di circa 8 metri la ragazza soccorsa ieri pomeriggio dai vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana intervenuta in località Rocchetta di Lerici, nella zona della falesia usata come palestra di roccia.

La venticinquenne è caduta da un’altezza di circa otto metri procurandosi dei traumi alle gambe e al torace.

Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, del soccorso alpino e del 118 hanno immediatamente immobilizzato la ragazza su una barella e hanno fatto assistenza all’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in attività di soccorso 118 che l’ha verricellata a bordo per condurla al San Martino di Genova.

La ragazza non sarebbe in pericolo di morte.