Genova – Un grosso e pesante cavo, probabilmente elettrico, si è staccato dall’impalcato della strada Sopraelevata, sul lato mare della Sopraelevata, precipitando sui passanti e sulle auto in sosta nei parcheggi della zona.

Due turisti risultano feriti anche se fortunatamente non in modo grave.

Il distacco è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi per cause ancora da accertare anche se diversi video pubblicati sui social mostrano diverse fascette di plastica che potrebbero aver ceduto ma sollevano dubbi sul tipo di “fissaggio” che potrebbe essere diversificato da tratta a tratta.

Il cavo, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è staccato ed è precipitato sulla strada sottostante colpendo alcune persone e numerose auto e motoveicoli in sosta anche nel parcheggio dell’Acquario di Genova, molto frequentato da bambini.

Ferite, in modo lieve, anche alcune persone che si trovavano in strada.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 ma anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che hanno evacuato l’area nel timore di altri cedimenti.

Controlli in corso per ricostruire quanto avvenuto e le eventuali responsabilità.

Foto e video di Giacomo Vallarino.

Articolo in aggiornamento