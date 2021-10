Genova – E’ stato chiuso con delle transenne ma non risulta presidiato il varco San Benigno, uno dei punti di accesso al porto di Genova.

Da questa mattina i portuali no Green pass si sono dati appuntamento nella zona dell’Elicoidale per dare il via allo sciopero di 48 ore proclamato dall’USB.

Come ricordato, il varco San Benigno al momento risulta transennato e non permette l’accesso e l’uscita dei mezzi.

I manifestanti, al momento, si trovano davanti al varco Albertazzi e stanno bloccando il transito in entrata verso il porto.