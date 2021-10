Genova – Rumori assordanti, vetri che tremano e vibrazioni che proseguono per ore e ore tutto il giorno

E’ la denuncia dei residenti della zona di San Benigno e della zona di Sampierdarena che si affaccia sui mega cantieri aperti per la costruzione del nuovo centro commerciale che ospiterà il supermercato Esselunga di ponente

Da settimane lamentano disagi crescenti e chiedono verifiche e controlli su attività che hanno un forte impatto sulla vivibilità della zona.

Enormi ruspe scavano la roccia per l’intera giornata e martelli pneumatici grandi come automobili la frantumano per ricavare spazi per le fondamenta della costruzione.

I cittadini denunciano un forte impatto ambientale e il peggioramento della qualità della vita e annunciano denunce ed esposti alle autorità competenti.