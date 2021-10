Genova – Lancio di uova, danni a cartelli esposti e colla nelle serrature delle porte. All’indomani del raid vandalico alla sede SPI Cgil di Sampierdarena proseguono le indagini per identificare gli autori del gesto.

Alcune telecamere della zona potrebbero fornire elementi utili e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti sviluppi.

Dopo l’aggressione alla sede della Cgil di Roma, nuovo allarme democratico anche a Genova e reazione compatta di quasi tutta la politica.

Il partito democratico esprime “piena solidarietà alle compagne e ai compagni della CGIL di Sampierdarena, la cui sede di via Stennio oggi ha subito atti vandalici per mano dei soliti, vili ignoti. Un attacco codardo e intimidatorio nei confronti di chi, ogni giorno, rappresenta un presidio costante per la comunità e il quartiere. Siamo al fianco del sindacato e condanniamo fermamente queste azioni vergognose la cui matrice a noi pare piuttosto chiara”.

Ferma condanna anche da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

“Condanniamo questo gesto – afferma il governatore – che si inserisce in un quadro di tensione generale del Paese, che sarebbe bene svelenire in ogni modo. Prendersela con la sede di un importante sindacato che rappresenta milioni di persone, un pezzo di storia del nostro Paese in un momento così delicato se non è atto di qualche squilibrato è qualche cosa che tutto sommato preoccupa. Spero – conclude Toti – che le forze dell’ordine e tutti coloro che sono preposti all’ordine pubblico cerchino di individuare i responsabili di questa spirale, questa catena di accresciuta tensione che non fa bene al Paese”.

Anche il gruppo di Cambiamo! in Regione Liguria condanna il gesto con una nota.

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla CGIL di Genova, la cui sede di via Stennio, a Sampierdarena, è stata oggi oggetto di un attacco intimidatorio che deve essere condannato con fermezza. Siamo vicini alle donne e agli uomini del sindacato e in particolare a tutte quelle persone che frequentano la sede di Sampierdarena e che, ne siamo certi, non si faranno demoralizzare da un gesto così violento e disgustoso”.

Solidarietà e vicinanza alla Cgil anche dal deputato della Lega Nord Edoardo Rixi, coordinatore della Lega in Liguria:

“Totale solidarietà e vicinanza alla Cgil per l’ignobile gesto intimidatorio subito a Genova, in via Stennio a Sampierdarena. Colla nella serratura, uova sul portone e manifesti strappati. La Lega ha sempre condannato con fermezza ogni forma di violenza, non esistono alibi per i delinquenti che hanno compiuto azioni indegne. La democrazia è un bene da preservare col confronto di idee e contro ogni tipo di violenza”.

“Massima Solidarietà alla Cgil di Genova per il gesto irrispettoso che ha colpito la sede del sindacato in via Stennio a Sampierdarena. Un atto vandalico che condanniamo con fermezza. La Lega è vicino a lavoratrici e lavoratori che pacificamente difendono i loro diritti e le loro libertà”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali del gruppo Lega Liguria – Salvini.