Genova – Ancora fiamme vicino alle abitazioni nel quartiere del Cep, sulle alture di Prà dove nella notte, i vigili del fuoco sono accorsi per spegnere l’ennesimo incendio divampato in aree verdi abbandonate e che ogni anno vengono date alle fiamme da incoscienti che pensano di ripulire in questo modo dove non interviene chi dovrebbe farlo.

Intorno all’una della scorsa notte, infatti, i residenti di un palazzo tra via Novela e via dela Benedicta sono stati risvegliati dall’odore del fumo e aprendo le finestre hanno visto le fiamme che si alzavano da un campo invaso dai rovi.

Subito sono partite le chiamate ai vigili del fuoco che hanno inviato divere squadre di pronto intervento.

I pompieri hanno lavorato per ore per domare l’incendio e per tenerlo lontano dalle abitazioni come già avvenuto in passato in ripetute occasioni.

Spento il rogo sono state avviate le indagini per risalire al responsabile di quello che ha tutta la parvenza di essere un incendio doloso.

Da tempo gli abitanti della zona lamentano problemi con aree verdi abbandonate che vengono puntualmente date alle fiamme per “pulire” passaggi o aree usate per diversi scopi.

(foto Archivio)