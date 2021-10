Genova – Hanno tentato la spaccata da Mielaus, alla Maddalena, spaccando la vetrina con un tombino non prima di aver oscurato le telecamere di sorveglianza.

Continua la ricerca dei malviventi che questa notte hanno prima sollevato un tombino di ghisa per poi scaraventarlo contro la vetrina del negozio di mieli in via della Rosa, alla Maddalena.

La brutta sorpresa questa notte quando il proprietario del locale, Andrea Piccardo, che tramite un post su Facebook si è sfogato: “Stanotte abbiamo avuto una bella sorpresa – ha scritto il titolare dell’attività – Al primo che mi viene a raccontare che questi hanno un ‘piano carruggi’ vorrei ricordare che io in 21 anni di attività ne ho vedute tante da raccontar ma non mi era mai successo questo. Mai”.

La notizia di quanto accaduto si è diffusa rapidamente e nel giro di poche ore non sono mancate attestazioni di stima nei confronti di Piccardo e gesti di solidarietà per sostenere il commerciante e dare un segnale forte a tutto il quartiere.

Anche Libera ha voluto manifestare la sua vicinanza e ha scelto i social: “La Maddalena è un territorio cui siamo profondamente legati, per tante ragioni. I tanti beni confiscati presenti, le maddacinesche, i campi di E!State Liberi! che lì abbiamo promosso e organizzati, le innumerevoli iniziative di animazione territoriale cui abbiamo partecipato, l’esperienza (ormai conclusa, ma sempre cara) della bottega In SCIA Stradda, e potremmo proseguire ancora. Più di tutto a legarci a questo territorio è la relazione con tante persone che presidiano questo pezzo di centro storico con testardaggine, coraggio e passione. Lo fanno giorno dopo giorno, spesso nel silenzio, sempre a testa alta. Questa notte a una di queste persone è capitato quel che vedete in foto, e com’è naturale vogliamo che gli arrivi forte la nostra vicinanza, il nostro sostegno, e la nostra assoluta disponibilità a proseguire il cammino comune. Andiamo avanti, insieme!”.