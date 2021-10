Genova – Torna l’ora solare anche in Italia e nella notte tra sabato e domenica la lancetta dell’orologio torna indietro di un’ora dandoci l’impressione di poter dormire di più.

L’Italia mantiene la differenza tra ora solare e ora legale e torna a spostarsi la lancetta dell’orologio anche se la maggior parte dei dispositivi elettronici ha già l’impostazione automatica per l’aggiornamento.

Per guadagnare luce solare e risparmiare sui consumi elettrici l’ora solare entra in vigore nella notte tra sabato 30 ottobre e domenica 31 e resterà in vigore, salvo diverse decisioni, nella notte tra il 26 e il 27 marzo.