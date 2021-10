Busalla – Ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare e si è ribaltata sull’autostrada.

Molta paura ma fortunatamente nessuna ferita grave per una giovane alla guida di vettura.

La ragazza stava viaggiando sull’autostrada A7 Genova – Milano in direzione Nord quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto sbandando pericolosamente per poi capottarsi poco prima dell’uscita di Busalla.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bolzaneto ma la ragazza era già uscita da sola dall’auto e così si è proceduto solo alla rimozione dell’auto.

L’autostrada è rimasta chiusa il tempo necessario alla rimozione della vettura.