Genova – Occorreranno altri 10 giorni almeno per avere un responso completo sulle condizioni di salute del pilone della strada Sopraelevata che porta all’elicoidale, a Sampierdarena e che ha fatto scattare ieri la chiusura al transito dei mezzi pesanti.

La perizia è stata affidata ai tecnici di Rina che dovranno stabilire se la ruggine e i segni di ammaloramento evidenti all’esterno della struttura abbiano o meno deteriorato anche la struttura interna del pilone.

Fa discutere, specie sui social, l’indiscrezione secondo cui, a dare l’allarme, sia stata una ditta che opera per conto di Autostrade per l’Italia che sta realizzando interventi nelle vicinanze.

La comunicazione di emergenza, sarebbe quindi arrivata al Comune di Genova dagli uffici di Autostrade.

Secondo alcuni Media, infatti, sarebbe in corso una complessa trattativa tra Autostrade e Comune riguardo la possibilità di dover sostituire la strada Sopraelevata Aldo Moro con un tunnel sottomarino che permetterebbe di attraversare l’area portuale da Sampierdarena per arrivare alla Foce, all’altezza di Punta Vagno.

La discussione sullo stato di salute della Sopraelevata è piuttosto accesa anche per quando avvenuto alcuni giorni fa, con il cedimento di diverse centinaia di metri di cavi dalla volta della strada. Cedimento che ha provocato il ferimento di alcuni passanti e il danneggiamento di decine di auto posteggiate e in transito sotto la Sopraelevata.

Il Comune di Genova, per voce dell’assessore Piciocchi, ha fatto sapere a più riprese che la strada è sicura e non vi sono pericoli in atto per chi la utilizza.