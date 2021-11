Genova – E’ morto il cagnolino che quest’oggi è precipitato dal balcone di un appartamento al quinto piano di un palazzo di Voltri.

La caduta ha provocato la morte sul colpo del povero animale.

La proprietaria dell’animale, che stava cercando il cagnolino, è stata rintracciata e avvisata di quanto accaduto.

A raccontare quanto accaduto è stato Gian Lorenzo Termanini tramite un post su Facebook.

La guardia zoologica ha voluto inoltre sottolineare come questo incidente, l’ultimo in ordine di tempo, ponga di nuovo l’attenzione sulla sicurezza di balconi e terrazze per chi detiene animali.