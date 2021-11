Genova – Superato l’80% dei liguri che hanno completato il ciclo di vaccinazioni anti coronavirus e sono già 55mila le prenotazioni per la terza dose riservata, al momento, ad alcune categorie più esposte al rischio.

“Ammontano a 1.107.783 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, pari all’80,08% della popolazione residente over 12, con questo risultato siamo al giro di boa della somministrazione dei vaccini. Numeri importanti che fanno ben sperare nella completa riuscita della campagna vaccinale. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sui vaccini somministrati.

Ad oggi gli over 80 vaccinati con ciclo completo sono 145.350 pari al 93,59%, nella fascia 70/79 ammontano a 150.860 i vaccinati pari all’82,89%, 168.659 i liguri che hanno tra i 60 e i 69 anni e che si sono vaccinati (82,85%), 202.784 i vaccinati con ciclo completo nella fascia 50/59 pari all’80,11%, 153.360 i vaccinati di età compresa tra i 40 e i 49 anni pari al 75,26%, 110.467 i vaccinati nella fascia tra i 30 e i 39 anni (74,83%), 109.822 i vaccinati tra i 20 e i 29 anni (80,61%). Infine nella fascia di età tra i 12 e i 19 sono 66.481 i vaccinati, pari al 61,10%.

Le prenotazioni della terza dose hanno superato le 55.000 attestandosi a 58.901 di cui 1.883 di immunocompromessi, 5.221 di sanitari, 4.929 di ultravulnerabili, 15.087 per la fascia compresa tra i 60 e gli 80 anni e 31.781 per gli over 80. Il totale delle dosi aggiuntive somministrate ammonta a 41.401.

L’incidenza di casi positivi ogni 100.000 abitanti degli ultimi sette giorni aggiornata ad oggi risulta 53, di cui 36 a Savona, 81 alla Spezia, 73 a Imperia e 41 a Genova.

Diminuiscono di 4 gli ospedalizzati che si attestano a 96, di cui 85 nelle medie intensità e 11 in terapia intensiva.

Diminuiscono di 9 unità anche i soggetti in isolamento domiciliare.