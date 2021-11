Aggiornamento ore 11.35 – Via Cavallotti è stata riaperta al transito.

Dopo l’allarme bomba scattato questa mattina, i sopralluoghi degli artificieri hanno escluso la possibilità che nella valigia abbandonata si trovasse esplosivo.

Dopo i controlli, il traffico è ritornato a scorrere regolarmente e i rallentamenti sono stati riassorbiti.

Aggiornamento ore 11.15 – Sono in arrivo gli artificieri in via Cavallotti, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per una valigia abbandonata rinvenuta nella tarda mattinata odierna.

Al momento sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che si stanno occupando di deviare il traffico mentre i Vigili del Fuoco stanno arrivando sul posto.

Genova – Code e rallentamenti sono segnalati nel levante cittadino a causa della chiusura di via Felice Cavallotti.

La strada al momento risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale.

Notizia in aggiornamento