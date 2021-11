Genova – Passeggia per i vicoli di Genova nonostante la condanna agli arresti domiciliari. Così è finito in manette un 40enne, sorpreso fuori casa dagli agenti della Polizia di stato e arrestato per il reato di evasione.

Gli agenti del Commissariato Centro, durante i regolari servizi di controllo del territorio, hanno deciso di effettuare un giro a piedi nel cuore dei vicoli genovesi.

Durante il servizio, arrivando in Sottoripa, gli agenti hanno notato un uomo con una birra in mano che è scappato alla vista delle divise.

Insospettiti, gli agenti hanno deciso di seguire l’uomo e di fermarlo, scoprendo che l’uomo è sottoposto alla misura dei domiciliari nella cooperativa sociale di via San Donato dalla quale può assentarsi esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il 40enne ha cercato di giustificarsi ammettendo di essere stanco di rimanere chiuso in casa e di essere andato a bere una birra.

Il 40enne, con precedenti di Polizia, è stato processato per direttissima.