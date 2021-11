Genova – E’ stato sorpreso a passeggiare con un tirapugni e un passamontagna il 17enne denunciato ieri dalla Polizia Ferroviaria.

Il ragazzo era sceso da un treno alla stazione di Genova Brignole con guanti neri e passamontagna in testa; alla vista delle divise ha allungato il passo cercando di uscire dalla stazione in prima possibile.

Gli agenti della Polfer in servizio, però, lo hanno immediatamente fermato e controllato.

Dagli accertamenti sul posto è emerso che il ragazzo, nonostante la giovane età, a suo carico aveva già diversi precedenti per rapina tanto che i poliziotti lo hanno accompagnato in ufficio insieme ad altri due minori che erano con lui.

Da un controllo più approfondito, il 17enne è stato trovato in possesso di un tirapugni in ferro, nascosto nella tasca dei pantaloni, giustificato dal ragazzo come un oggetto tenuto per difesa personale.

Il tirapugni è stato sequestrato e, dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, i poliziotti lo hanno denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati riaffidati ai propri famigliari.