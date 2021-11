Genova – Riscaldamenti guasti in una scuola di Pra’ coi bambini rimasti al freddo durante le ore di lezione e scoppia la polemica.

Accade nella scuola primaria Evasio Montanella. Gli alunni, da qualche settimana, si ritrovano in aula con il riscaldamento spento perché guasto e spesso con la finestra aperta, come prevede la normativa anti Covid-19 nelle scuole.

Una situazione sempre più critica e intanto monta la rabbia dei genitori, considerando che non è il primo anno in cui si devono fare i conti con il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Il consigliere municipale Filippo Bruzzone, tramite un post su Facebook, ha fatto il punto della situazione.

“Il comune è già a conoscenza della problematica, ossia che i bimbi sono al freddo – scrive Bruzzone – e c’è già stato un primo intervento nel weekend. Purtroppo però è un intervento più complesso del previsto sia per dove sono i locali caldaia sia per la complessità in sé, ossia che servirebbe sostituire il tutto. Al momento tutti coloro che devono intervenire sono stati ampiamente avvisati. Per le prossime ore la scuola (che ho sentito molto sul pezzo) darà maggiori istruzioni in base alle comunicazioni del comune“.

Una situazione che non sembra troverà soluzioni a stretto giro mentre genitori e insegnanti si domandano come fronteggiare la difficile situazione per salvaguardare i piccoli alunni.