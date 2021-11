Genova – Dehors gratis per il 2022 con la prospettiva di estendere la gratuità sempre.

Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Genova Marco Bucci durante l’incontro “A colazione con il sindaco” che si è svolto nell’area archeologica dei giardini Luzzati, nel centro storico.

Rispondendo alla domanda di un ristoratore in merito alle concessioni dei dehors che, al momento, sono gratuiti, il primo cittadino ha sottolineato come sia intenzione della giunta mantenere questa forma di concessione anche negli anni a venire.

Bucci ha evidenziato come la presenza dei tavolini nelle piazze e nelle vie del centro vadano a migliorare l’aspetto della città, mostrandola viva non solo ai turisti ma anche ai residenti.

L’intenzione, come detto, è quella di mantenere la gratuità per gli esercenti, gratuità che arriverà dopo aver risolto il problema dell’eventuale danno erariale che si potrebbe prefigurare nel momento in cui un suolo pubblico viene affidato a un privato.