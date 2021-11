Genova – Ha trovato le biciclette che gli erano state rubate in un annuncio di vendita online e ha risposto all’annuncio fingendosi interessato all’acquisto ma poi ha chiamato la polizia.

Protagonista della vicenda un uomo residente nel centro storico genovese che ha subito il furto di tre bici elettriche di ingente valore che custodiva in una cantina.

Ignoti ladri avevano forzato la porta dell’immobile facendo poi sparire le biciclette.

Il proprietario non si è dato per vinto ed ha iniziato a sorvegliare attentamente i siti di compravendita di oggetti e le pagine social di scambio-vendita e dopo poche ore dal furto ha visto apparire un annuncio con una delle biciclette.

Dopo averla riconosciuta in modo inequivocabile ha contattato il venditore e si è finto interessato all’acquisto ed è riuscito a fissare un appuntamento per poter visionare la bici.

Subito dopo, però, ha chiamato la polizia fornendo gli elementi utili alle indagini.

Insieme agli agenti ha quindi organizzato l’appuntamento-trappola e si è presentato sul posto mentre agenti in borghese fingevano di essere passanti.

Quando è arrivato un giovane con la bici, gli agenti si sono qualificati e lo hanno fermato.

Il ragazzo, di origine nord africana, ha confessato il furto e ha permesso agli agenti di recuperare anche le altre due biciclette che erano state nascoste in un locale del Cep di Prà, in via Novella.

Le successive indagini hanno permesso di scoprire altri due protagonisti del furto.