Genova – E’ stato denunciato per ricettazione il 26enne sorpreso a tentare di vendere merce rubata nei vicoli di Genova.

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato impegnati in un regolare servizio di controllo del territorio a piedi inoltrandosi nei vicoli.

Arrivati in via Prè, hanno notato il 26enne mostrare a due uomini il contenuto di tre borse della spesa e di uno zaino.

A quel punto gli operatori sono intervenuti e hanno scoperto all’interno delle borse svariati oggetti tra cui 30 confezioni di prodotti per l’igiene personale, un set di coltelli, delle strisce luminose a Led, un trapano, un paio di occhiali di marca, un cellulare e tre confezioni di lamette.

Quando i poliziotti hanno chiesto ragioni in merito, il ragazzo ha risposto che si stava preparando per andare a fare un mercatino, senza tuttavia saper giustificare il possesso della merce.

Il 26enne è stato inoltre sorpreso inottemperante all’ordine di espulsione emesso dal questore ed è stato trovato in possesso di due chiavi inglesi e di un tronchesino, oggetti atti allo scasso.

Per lui è scattata la denuncia per il reato di ricettazione, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per l’inosservanza del provvedimento di espulsione.