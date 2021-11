Quattro persone decedute e 226 nuovi contagi da coronavirus in Liguria.

Torna a preoccupare la diffusione del covid e dopo un lungo periodo tornano ad aumentare significativamente i decessi.

Il bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria torna a preoccupare il personale medico e sanitario anche se, al momento, la situazione degli ospedali della Liguria è ben al di sotto dai limiti che farebbero scattare l’emergenza.

Dei 235 nuovo contagi segnalati, però, sempre a causa di problemi tecnico informatici nella trasmissione dati tamponi ad ALISA e che si ripetono ormai da qualche giorno, si sottolinea che nel flusso odierno, sono state allineate 9 positività del periodo 3-9 novembre.

Pertanto, l’incremento di casi positivi odierni è pari a n. 226, anziché n. 235.

Per quanto riguarda i ricoveri, il bollettino ufficiale della Regione Liguria segnala che sono nove le persone ricoverate in terapia intensiva e che 8 di loro non sono vaccinate con ciclo completo.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 30

SAVONA (Asl 2): 48

GENOVA Asl 3: 53

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 51

LA SPEZIA (Asl 5): 53

Preoccupa in particolare il forte aumento dei casi nel savonese e spezzino ma anche nella zona di Chiavari e Tigullio si registra un aumento forte dei nuovi casi.

Dati ufficiali diffusi dal bollettino della Regione Liguria del 12 novembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.750.343 3.518 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.029.377 9.678 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 116.902 235 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 3.300 123

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 441 LA SPEZIA 744 IMPERIA 380 GENOVA 1.566 Residenti fuori Regione/Estero 49 altro/in fase di verifica 120 TOTALE 3.300

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 104 9 -7 ASL1 17 1 0 ASL2 21 0 -1 San Martino 24 4 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 19 1 -4 Ospedale Gaslini 2 0 -1 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 10 0 1 ASL4 Sestri Levante 10 0 2 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 11 3 -1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 11 3 -1

Isolamento domiciliare 1.775 95 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 109.163 108 Deceduti* 4.439 4

*dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso 1 07/09/2021 M 96 ASL3 2 03/11/2021 M 54 ASL2-Ospedale Savona 3 08/11/2021 F 71 ASL2-Ospedale Savona 4 10/11/2021 M 77 ASL2-Ospedale Savona

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 817 ASL 2 525 ASL 3 422 ASL 4 492 ASL 5 370 Liguria 2.626

Dati 12/11/2021 ore 13:00

2.547.001 Consegnati (fonte governativa) 2.341.383 Somministrati 92% Percentuale vaccini somministrati su consegnati