Chiavari – Un appello delle forze dell’ordine per riconoscere la voce della super testimone che all’epoca del delitto di Nada Cella, la segretaria massacrata nello studio del commercialista Marco Soracco, nel 1996, potrebbe aver visto il suo assassino fuggire dopo il delitto.

La voce, registrata durante la telefonata viene diffusa in queste ore per permettere il riconoscimento della persona che 25 anni fa chiamò qualche giorno dopo il delitto per raccontare di aver visto una persona “sporca” che metteva delle cose nello scooter per poi allontanarsi di fretta senza salutare.

Una super testimone che oggi potrebbe risolvere il caso del delitto di Nada Cella a 25 anni di distanza se dovesse confermare che la persona vista è la stessa che risulta indagata per l’omicidio.

La persona al telefono dice: “L’ho vista che andava via col motorino, l’ho vista tutta sporca che metteva tutto sotto la sella. L’ho salutata e manco mi ha guardata. Le dico la verità. L’ho vista quindici giorni fa nel carruggio e non mi ha nemmeno guardata”.

L’appello è rivolto alla persona che potrebbe essere molto anziana o a chi, tra parenti, amici e conoscenti, potrebbe riconoscere le voce ed aiutare a risolvere il caso.