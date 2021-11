Genova – Un forte temporale si è abbattuto attorno alle 13 sulla città e le strade e i sottopassi sono subito andati in tilt.

Decine le segnalazioni di piccoli allagamenti e strade trasformate in torrenti, specie sulle alture e moltissime le proteste per tombini ostruiti da foglie secche e spazzatura ma anche per la mancanza di manutenzione che colpisce a macchia di leopardo ormai in ogni quartiere.

Molti gli interventi dei cittadini per pulire in autonomia i tombini intasati o per rimuovere le “dighe” formate dai rifiuti lasciati a terra dalla mancata pulizia delle strade e dalla maleducazione di chi lascia i rifiuti accanto ai contenitori e non dentro.