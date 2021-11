Genova – Stop all’inaugurazione della nuova location della ruota panoramica a Brignole. La cerimonia, prevista per questo pomeriggio, è stata annullata per l’annuncio dello stato di allerta gialla per temporali diffuso intorno alle 13,30, dopo il primo violento temporale che ha interessato la città di Genova.

Rinviata dunque l’inaugurazione della rinnovata ruota panoramica che ora si è spostata – non senza qualche polemica – davanti alla stazione di Brignole.