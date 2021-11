Genova – Una famigliola di cinghiali che riposa tranquillamente nelle aiuole di via Gherzi, a Molassana. Il curioso avvistamento è stato fatto questa mattina, da alcuni passanti che si recavano al vicino ufficio postale.

Due enormi cinghiali riposavano tranquillamente in una aiuola mentre altri passeggiavano nei pressi come se si trovassero in un bosco lontano dalle auto e dalle persone.

I cinghiali sono ormai una presenza costante e sempre più invadente tra le abitazioni e nelle strade di una città che sembra far finta di nulla, aspettando che il problema si risolva da solo o che accada una qualche tragedia.

Nessuna concreta politica di contenimento e nessuna “caccia” a chi continua impunemente a offrire cibo a questi animali che hanno ormai imparato a convivere tranquillamente con gli umani.

Fortunatamente non si segnalano aggressioni ma il rischio di incidenti è sempre più concreto e sono ormai numerosi gli automobilisti e i motociclisti che hanno imparato a loro spese che l’incontro con un cinghiale non è sempre una “buona notizia”.