Savona – Sarà un’indagine della magistratura e un’inchiesta interna a stabilire le cause e le circostanze del decesso di un neonato avvenuto nella notte all’ospedale San Paolo.

Il piccolo sarebbe stato partorito già senza segni vitali ma saranno gli accertamenti medico legali ad accertare ogni particolare della vicenda e le eventuali responsabilità.

La salma del piccolo è stata trasferita all’ospedale Gaslini di Genova per gli accertamenti.

In una nota ASL2 ha precisato che “questa mattina all’Ospedale San Paolo di Savona intorno alle ore 04.00 si è registrata la nascita di un bambino che da subito non ha fatto registrare alcun segno vitale.

Il personale medico e infermieristico ha messo in atto ogni possibile strategia per scongiurare l’esito infausto del parto. La madre, che era stata prudenzialmente ricoverata l’altro ieri, si trova attualmente in discrete condizioni.

Come da prassi la salma andrà al Gaslini per i controlli del caso. Occorre ricordare che tali eventi pur essendo rari sono purtroppo sempre statisticamente possibili”.

(foto Ospedale Gaslini di Genova)