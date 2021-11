Genova – “Sono favorevole ad un’eventuale stretta sul green pass, che possa essere utilizzato solo se associato alla vaccinazione almeno per l’accesso ad alcuni luoghi come cinema, teatri e palestre. E, se necessario, anche all’introduzione dell’obbligo vaccinale. Certamente ogni misura dovrà essere supportata da numeri e dati scientifici ma è evidente che se oggi, a fronte di un aumento dei contagi, i nostri ospedali stanno reggendo l’urto con tassi di ospedalizzazione notevolmente più bassi rispetto ad un anno fa è solo grazie ai vaccini. Guai quindi a metterli sullo stesso piano dei tamponi, che rivelano ad una persona se in quel momento sia malata ma, a differenza della vaccinazione, non la proteggono in alcun modo dal contagio e dalle sue conseguenze, anche gravi”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito al dibattito in corso a livello nazionale su una possibile stretta sul green pass.

“Il mio è un richiamo alla responsabilità: ciascuno di noi – aggiunge Toti – deve fare la propria parte vaccinandosi. È un dovere civico, per assicurare a questo paese e alla nostra regione di agganciare la ripresa oltre che, certamente, l’unico modo per mettere in sicurezza se stessi e le persone care. Non possiamo in alcun modo permetterci di perdere la libertà che abbiamo conquistato o di sopportare altre chiusure, anche in vista del periodo natalizio. Occorre mantenere alta l’attenzione con grande attenzione e prudenza”.

In merito alla somministrazione delle terze dosi, Liguria Digitale spiega le modalità operative relative all’invio degli sms alle categorie mano a mano coinvolte. Una parte di messaggi è già stata inviata agli aventi diritto e da domani mattina, lunedì 15 novembre, partirà l’invio di massa, con una media di oltre 500 sms ogni ora.

In particolare, a tutti gli utenti aventi diritto arriverà un sms sul cellulare per ricordare loro la possibilità di prenotarla fin da subito.

L’sms arriverà a coloro che abbiano prenotato le prime somministrazioni attraverso la piattaforma prenotovaccino.regione.liguria.it o anche attraverso gli ordinari canali di prenotazione (sportelli e call center CUP, farmacie e medici di medicina generale); a coloro non abbiano già effettuato la somministrazione della dose booster; a coloro che non si siano prenotati e non siano quindi già in attesa di riceverla.

Sarà quindi il sistema di prenotazione che proporrà automaticamente tutte le migliori date disponibili, a partire da sei mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale nel luogo da loro preferito. Nelle 48 ore antecedenti la data prenotata arriverà agli utenti un secondo sms ricordando data, orario e luogo di prenotazione.

Per quanto riguarda il bollettino odierno, calano i pazienti ricoverati in ospedale, cinque in meno rispetto a ieri.

Dei sette pazienti in terapia intensiva, 6 risultano non vaccinati mentre uno presenta comorbidità.

Si registra il decesso di un uomo di 91 anni a Genova.

Sul fronte delle vaccinazioni, dall’inizio della campagna sono stati somministrati in Liguria 2.348.457 vaccini, il 92% di quelli consegnati.