Genova – Sono previsti disagi e difficoltà per viaggiatori e pendolari per lo sciopero del personale viaggiante indetto dai sindacati per la giornata di oggi, domenica 14 novembre, in Liguria.

Lo stato di agitazione del personale inizia alle 9 per concludersi alle 17.

Lo sciopero del personale mobile della Direzione regionale Liguria di Trenitalia, è stato proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati FILT, UGL e ORSA e può comportare modifiche al servizio regionale anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Trenitalia segnala che i treni Intercity e Frecciarossa circoleranno regolarmente.