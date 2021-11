Genova – Restano gravi le condizioni della donna investita ieri pomeriggio mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Carlo Barabino e via Cipro nel quartiere della Foce.

La donna, sbalzata dall’impatto, è ricaduta violentemente a terra riportando gravi ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e della polizia locale che ha poi avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Si tratta però del quarto grave incidente nella zona da inizio anno e i residenti della zona tornano a chiedere che venga istallato un semaforo per consentire l’attraversamento regolamentato.

In quel punto della strada, infatti, il rettilineo invita ad andare veloce e non c’è alcuna sorveglianza stabile per impedire il mancato rispetto delle regole del codice della strada.