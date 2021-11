Cogoleto – Hanno consegnato tutto l’oro e i gioielli che avevano in casa, convinti da un finto avvocato di dover pagare la “cauzione” per evitare al figlio – ignaro di tutto – di finire in carcere.

Nuova maxi truffa ai danni di anziani con il trucco del finto arresto. Questa volta la banda criminale ha colpito a Cogoleto, nel ponente genovese, evidentemente al corrente della disponibilità economica della coppia di anziani pensionati.

Dopo una serie di contatti, su cui indagano le forze dell’ordine, la banda criminale ha inscenato la richiesta di denaro di un finto avvocato per evitare al figlio della coppia di finire in carcere.

L’uomo ha detto ai pensionati che, pagando una cauzione (in Italia non esiste questa possibilità che invece si vede spesso nei telefilm americani) il figlio nei guai con la giustizia non sarebbe finito in cella.

La coppia, allarmatissima, ha consegnato al malvivente, quasi certamente solo uno dei componenti della banda, un ingente quantitativo di oro e gioielli, per un valore di oltre 200mila euro.

Gioielli di famiglia e risparmi di una vita che ora sono finiti nelle mani di una criminalità sempre più agguerrita e sempre più misteriosamente in grado di trovare anziani più “fragili”, di raccogliere informazioni sulla loro famiglia, sul lavoro dei figli e sulle loro attività e inoltre in grado di trovare informazioni sui numeri di telefono e recapiti che solo determinati uffici conoscono.

Furti di questo genere sono purtroppo all’ordine del giorno in Liguria come in molte altre regioni italiane e dimostrano che le attività criminali di alcune bande specializzate sono in continua e preoccupante espansione.

In più le attuali pene sono inefficaci a scoraggiare questo tipo di truffe che vedono cadere vittime persone fragili e con una capacità di difesa ridotta.

Sempre più spesso si chiede al Legislatore di varare nuove leggi ad hoc ma, soprattutto, si chiede al Governo di investire sul personale delle forze dell’ordine creando speciali uffici in grado di prevenire, inseguire e colpire velocemente gli autori di queste truffe.