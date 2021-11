Genova – Un alimentari di via Prè è stato chiuso perché trovato in pessime condizioni igieniche.

Il locale è stato trovato in una condizione disastrosa con sporcizia ovunque, materiali non collegati all’attività come accessori elettrici e biciclette, cibi mal conservati nei frigoriferi con presenza di insetti.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno controllato il retrobottega, adibito alla cottura di pane surgelato, trovando un’infestazione di blatte vive.

Viste le gravi carenze i poliziotti, insieme al personale dell’Asl3, hanno sospeso immediatamente l’attività fino alla totale risoluzione dei problemi igienici.

I controlli condotti ieri sera, mirati anche a contrastare lo spaccio, hanno permesso di identificare 15 persone e di controllare 3 esercizi commerciali.