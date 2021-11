Aggiornamento ore 9.30 – Il traffico in via dei Mille e in via Redipuglia, nel quartiere genovese di Sturla, è stato interrotto a causa di un grave incidente che ha visto lo scontro tra un bus dell’Amt e uno scooter.

Ad avere la peggio la donna che viaggiava in sella al suo scooter che nello scontro ha riportato gravi traumi e si trova ora in condizioni gravissime.

Al momento la dinamica dell’accaduto non è ancora stata chiarita.

Genova – Via dei Mille e via Redipuglia chiuse al traffico veicolare, questa mattina, nel levante genovese.

La polizia locale ha interrotto la circolazione in loco, in questi minuti, a causa di una emergenza.

Code e disagi per gli automobilisti in zona.

notizia in aggiornamento