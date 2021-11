Aggiornamento ore 10.00 – Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’incidente mortale che si è verificato questa mattina poco dopo le 8.00 in via dei Mille, nel quartiere genovese di Sturla.

A perdere la vita è stata T.C., un medico di 36 anni, rimasta coinvolta nello scontro con un bus.

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo dello scooter mentre stava cercando di evitare una persona in bici che stava procedendo davanti a lei.

Una manovra che l’ha portata a finire sotto al bus dell’Amt che stava viaggiando in direzione opposta.

Genova – Non ce l’ha fatta la donna di 36 anni che questa mattina è rimasta coinvolta in un grave incidente che si è verificato in via dei Mille, a Sturla.

La 36enne viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un bus che procedeva in direzione opposta.

Un impatto violentissimo che ha causato alla donna ferite che si sono rivelate fatali.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che sono arrivati tempestivamente sul luogo dell’incidente e hanno provato a rianimare la 36enne per diversi minuti.

Al momento via dei Mille e via Redipuglia risultano chiuse al traffico. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando i rilievi del caso.