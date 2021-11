Celle Ligure – Si sono visti sbucare davanti all’automobile un cinghiale ed alcuni cani da caccia e non sono riusciti ad evitare il grosso animale e lo hanno travolto.

Molta paura, auto distrutta ma fortunatamente nessun ferito nell’incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 8,30, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

L’auto sulla quale viaggiavano alcune persone stava percorrendo il tratto tra Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova quando, all’improvviso, un grosso cinghiale si è lanciato in mezzo alla strada inseguito da alcuni cani da caccia.

L’auto non ha potuto evitare il grosso animale e lo ha centrato in pieno riportando danni ingenti.

Il cinghiale è morto nell’impatto mentre i cani sono riusciti ad evitare le altre auto in transito che si sono fermate permettendo il salvataggio da parte della polizia stradale intervenuta.

Ora i cani sono in custodia presso la polizia stradale e i proprietari potranno riaverli spiegando come mai la battuta di caccia al cinghiale avvenisse così vicino all’autostrada.