Genova – Da questa mattina e fino a mercoledì 24 novembre è attivo a Palazzo Ducale dalle 9 alle 13 un punto vaccinazioni antinfluenzale dedicato agli over 60 e alla categorie indicate dal Ministero.

La postazione Asl3 si trova nel cortile interno di Palazzo Ducale (a sinistra dell’ingresso di piazza Matteotti), con presenza dell’ ambulatorio mobile in piazza Matteotti.

L’iniziativa fa parte del percorso itinerante Asl3 che ha preso il via venerdì scorso all’Esselunga di via Piave. Dopo Palazzo Ducale le prossime date sono: mercoledì 1° dicembre Ipercoop Centro commerciale L’Aquilone Genova Bolzaneto ore 13-17 – Galleria commerciale piano ipermercato; giovedì 2 dicembre Coop Valbisagno (Via Lungo Bisagno Dalmazia 75-77) ore 9-13 – Galleria commerciale primo piano.

L’attività di vaccinazione è destinata agli over 60 anni e alle persone maggiorenni appartenenti alle seguenti categorie per cui è raccomandata la vaccinazione stagionale come stabilito dal Ministero della Salute (circolare Ministero della Salute 2021) ad esclusione dei minori: adulti sino ai 65 anni affetti da patologie; donne in gravidanza e nel periodo postpartum; medici e personale sanitario di assistenza; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; donatori di sangue.

Il servizio vaccinale è gratuito e in accesso libero, senza necessità di prenotazione né di richiesta medica.

E’ possibile vaccinarsi anche previa prenotazione CUP presso gli Ambulatori istituzionali Asl3 dell’Igiene e Sanità Pubblica , in accesso diretto presso la Sala Chiamata del Porto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 oltre che dal proprio medico curante e nelle farmacie