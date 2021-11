Genova – Traffico ancora in tilt, nella zona della Valbisagno, a causa di un nuovo cantiere aperto questa mattina.

Da oggi e fino a venerdì 26 novembre, per il rifacimento dei giunti della copertura del torrente Bisagno all’uscita autostradale di Genova Est, resta interdetta al transito la corsia in uscita verso lungobisagno Istria con direzione piazzale Parenzo.

I veicoli provenienti dall’Autostrada e diretti verso il centro città devono necessariamente percorrere via Bobbio. Rimane invariata la possibilità di risalire verso la Val Bisagno.

Prevedibili rallentamenti nell’area per l’intera durata dei lavori stradali. La Polizia locale ha previsto un servizio dedicato per mitigare le possibili conseguenze sulla viabilità.