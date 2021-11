Genova – Si attende l’ufficialità da parte del Governo per l’entrata in vigore del super green pass già in zona bianca.

La certificazione verde “rafforzata” sarà rilasciata solo a vaccinati o guariti e vuole contrastare la diffusione del Covid-19 che nelle ultime settimane ha ripreso a correre.

A proposito, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è detto soddisfatto: “Per primi, nei giorni scorsi – ha dichiarato il governatore durante la riunione con le Regioni e il Governo indetta in previsione del consiglio dei Ministri – avevamo chiesto al Governo di intervenire e diversificare il green pass tra vaccinati e non vaccinati, così come avevamo auspicato l’introduzione all’obbligo della terza dose per alcune categorie. Stiamo ascoltando le decisioni prese dall’Esecutivo e sono soddisfatto che ancora una volta le Regioni, che vivono da due anni in prima linea la lotta al Covid, siano state ascoltate”.

Toti ha poi concluso: “Speriamo che tutto questo basti a garantire un Natale sereno per le nostre famiglie e la nostra economia. Dopo tanti sacrifici per ripartire non possiamo permetterci ulteriori stop e incertezze”.