La Spezia – Continua la lotta all’abbandono dei rifiuti.

Gli agenti del Comando di Polizia Locale della Spezia insieme agli Ausiliari ambientali proseguono nel contrasto all’abbandono attraverso controlli ma anche visionando le registrazioni delle telecamere installate nelle isole zonali cittadine e nelle fototrappole mobili sistemate in punti sensibili.

Il numero medio di sanzioni è aumentato costantemente nel corso dell’anno passando da una media di circa 15/30 infrazioni a inizio 2021 alle oltre 100 di ottobre e novembre per un totale di quasi 600 violazioni combinate agli autori di abbandoni di rifiuti di varia natura a cui si aggiungono circa 130 verbali per illeciti accertati da parte degli Ausiliari Ambientali.

A proposito, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Fino al 2017 la città aveva un serio problema di decoro urbano al quale abbiamo posto rimedio in due sensi. Il primo, la rivoluzione della raccolta differenziata; il secondo, introducendo un sistema e una cultura tremante di chi ha rispetto per la città in cui vive e per gli altri, fortemente penalizzante per gli incivili irriducibili. E’ chiaro che la lotta all’inciviltà viene combattuta con le telecamere, ma senza il prezioso ausilio e la sinergia della Polizia Locale e degli Agenti Ambientali si andrebbe poco lontano”.

Solo nello scorso mese di ottobre le violazioni contestate sono state 103, frutto di un’opera di controllo capillare.

Le multe variano da 100 a 300 euro per ciascuna violazione.