Rapallo (Genova) – Scontro tra diverse auto questa mattina, poco dopo le 7.00,

sull’autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione Genova.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento, quattro automobili si sono scontrate nel tratto di by-pass istituito subito dopo l’uscita di Rapallo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici.

Gli occupanti dei veicoli sono scesi autonomamente dai mezzi incidentali e sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno quindi messo in sicurezza l’area mentre gli uomini della Stradale hanno effettuato i rilievi del caso.

Durante le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati, l’autostrada è stata chiusa.