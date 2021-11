Genova – Una assemblea pubblica, al centro civico Buranello di Sampierdarena per decidere insieme la linea da seguire e le iniziative da portare avanti per protestare contro la scelta del Comune di Genova di dislocare i depositi chimici nell’area portuale di San Pier d’Arena.

A organizzarla il Municipio locale per venerdì 10 dicembre, alle ore 20,30, nell’auditorium del centro civico.

L’invito è rivolto a tutte le associazioni, ai civ, ai comitati, le sigle sindacali portuali e ai Cittadini tutti affinchè possano partecipare alla riunione per confrontarsi sulle idee e sulle proposte.

La scelta del Comune porterà – secondo gli organizzatori – a notevoli rischi in termini di sicurezza pubblica e salute, nonché evidenti problemi occupazionali in area portuale.

“Il nostro territorio – scrive il Municipio – ha già pagato un prezzo troppo alto, negli anni ci sono state imposte scelte sciagurate e servitù sempre crescenti”.

“La nostra voce – spiega Michele Colnaghi – dovrà essere portata in piazza per arrivare fino a Palazzo Tursi, Palazzo San Giorgio e presso la sede della Regione Liguria, perché mi pare evidente che questo sia l’unico tipo di reazione e di replica che comprendono.

Dimostriamoci ancora una volta comunità e fermiamo questa ennesima prepotenza da parte dell’amministrazione in carica”.