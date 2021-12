Tre decessi e 386 nuovi casi di contagio da coronavirus, nelle ultime ore, in Liguria. E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria ancora in atto, fotografata dal bollettino della Regione Liguria.

Due persone di 91 e 100 anni sono decedute all’ospedale di Sanremo, e un’altra di 85 anni è morta all’ospedale di Sestri Levante.

I contagi sono stati scoperti con con 4.908 tamponi molecolari e 15.021 test antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

A preoccupare medici e sanitari è soprattutto l’aumento delle persone ricoverate in ospedale, numero che sale a 169 con un bilancio che aumenta di ben 9 persone nelle ultime 24 ore.

Aumentano ancora anche le persone ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva e che presentano quindi le condizioni più gravi: sono 20 in tutta la Liguria e 17 di loro non sono vaccinati.

Questo il dettaglio dei nuovo contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 85

SAVONA (Asl 2): 59

GENOVA (Asl 3): 99

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 111

LA SPEZIA (Asl 5): 29

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.818.029 4.908 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.206.928 15.021 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 122.399 386 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.701 92

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 865 LA SPEZIA 781 IMPERIA 879 GENOVA 2.916 Residenti fuori Regione/Estero 77 altro/in fase di verifica 183 TOTALE 5.701

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 169 20 9 ASL1 28 4 3 ASL2 31 4 0 San Martino 29 4 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 35 3 -1 Ospedale Gaslini 5 0 1 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 25 3 3 ASL4 Sestri Levante 21 0 2 ASL4 Lavagna 4 3 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 16 2 1 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 16 2 1

** 17 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 4.205 129 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 112.233 291 Deceduti** 4.465 3

**dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso 1 29/11/2021 M 92 ASL1-Ospedale di Sanremo 2 29/11/2021 F 100 ASL1-Ospedale di Sanremo 3 29/11/2021 M 85 ASL4-Ospedale di Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 593 ASL 2 680 ASL 3 1.210 ASL 4 458 ASL 5 507 Liguria 3.448

Vaccinazioni – Dati 30/11/2021 ore 13:00

2.547.002 Consegnati (fonte governativa) 2.465.691 Somministrati 97% Percentuale vaccini somministrati su consegnati