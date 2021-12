Genova – Hanno voluto omaggiare il concerto sul tetto con cui i Beatles sorpresero Londra il 30 gennaio del 1969 “replicando” l’evento a Genova.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati Davide Canazza e i White Wings, band tributo a Paul McCartney.

Il gruppo è salito sul tetto di villa Migone a San Fruttuoso e hanno iniziato a suonare riproponendo i brani più celebri della band inglese, capace di influenzare la produzione musicale ancora oggi.

Insieme a Canazza si sono esibiti Mark Aixer nei panni d Paul McCartney, Livio Mastrogiovanni e Luciano Rossi alla chitarra, Roberto Ferrari alle Tastiere ed Enrico Fiorito alla batteria.

La storica esibizione dei Beatles, il 30 gennaio, durò in totale 42 minuti in cui il gruppo ripropose per nove volte cinque loro canzoni richiamando una folla incredula ai piedi dell’edificio che ospitava la Apple Corps, al 3 di Saville Row.

Ci pensò la polizia a interrompere il concerto sgomberando la band e facendo disperdere la folla che si era fermata ad ascoltarli.

Tutto venne ripreso dal regista Michael Lindsay-Hogg e inserito nel docufilm Let It Be – Un giorno con i Beatles uscito nel 1970.