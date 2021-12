Il Centro Meteo Arpal ha emanato un avviso metereologico per vento di burrasca forte per domani venerdì 3 dicembre per la zona del Centro e del Ponente (zone A,B, D)

Per OGGI GIOVEDI’ 2 DICEMBRE dalla serata intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali fino a burrasca su ABD con raffiche fino a 90-100 km/h, forti su CE con raffiche fino 70 km/h.

DOMANI VENERDI’ 3 DICEMBRE Nelle prime ore del mattino venti settentrionali con intensità di burrasca forte su ABD e possibili raffiche fino 100-110 km/h, burrasca su CE con raffiche fino a 90-100 km/h possibili. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Infine DOPODOMANI SABATO 4 DICEMBRE Nella seconda parte della giornata nuova intensificazione della ventilazione da ovest/sud-ovest con intensità fino a forte su A e localmente forte su C. Aumento del moto ondoso per onda da sud-ovest fino a mare localmente agitato su BC e sui capi esposti di A.