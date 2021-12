Sanremo – Stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale Arturo Annunziato Bruno, 82 anni, il cacciatore morto ieri precipitando in un dirupo.

L’anziano pensionato, residente nella frazione Poggio, è morto sulle alture di Triora, mentre si spostava per partecipare ad una battuta insieme ad una squadra di cacciatori.

Per cause ancora da accertare l’anziano cacciatore è scivolato in un dirupo ed è morto per le ferite riportate.

Soccorso dai compagni di caccia, l’anziano è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine che accerterà come sono andati i fatti e le eventuali responsabilità.