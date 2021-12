Recco (Genova) – Anche a Recco diventa obbligatorio indossare la mascherina all’aperto.

La decisione è arrivata oggi da parte del sindaco Carlo Gandolfo che ha firmato l’ordinanza.

I dati degli ultimi giorni relativi alla diffusione del virus, infatti, mostrano un preoccupante aumento dei contagi e la mascherina all’aperto, da oggi obbligatoria anche a Genova, vuole contrastare il fenomeno.

Il provvedimento per Recco entrerà in vigore a partire dalle ore 16.00 di domani, sabato 4 dicembre e resterà valido fino alle 24 di lunedì 10 gennaio 2022.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie andranno indossati in tutti i luoghi e situazioni dove non è possibile garantire il distanziamento interpersonale, in particolare:

– le scuole: negli orari di entrata e uscita degli alunni;

– nella piazza del Comune dove si possono creare assembramenti in orario di accensione delle proiezioni natalizie;

– nell’area dello svolgimento del mercato settimanale, nelle aree dei mercatini e delle fiere;

– nelle vie con maggior presenza di attività commerciali e pubblici esercizi;

– In tutte le aree dove si svolgeranno le manifestazioni.