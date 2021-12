Genova – Un ristoratore No Vax è finito nei guai nel centro cittadino dopo un controllo della polizia locale.

Il nucleo Commercio del reparto Sicurezza urbana lo ha sanzionato ai sensi delle normative statali per il contenimento del contagio da Covid perchè lavorava senza Green pass ed esibiva un certificato medico per l’esenzione dall’uso della mascherina firmato da un medico sospeso dall’ordine dei medici per aver firmato certificati fasulli secondo la Procura della Repubblica di Forlì che indaga su un commercio di questi certificati.

Il titolare del locale, nel mese di aprile 2021 era stato sanzionato dal personale dell’Unità territoriale Centro perché in un periodo in cui i locali potevano somministrare all’interno solo alle persone delle aziende convenzionate per il servizio di mensa, somministrava anche a non convenzionati.

Tutti in regola, questa volta, i clienti, così come i dipendenti. Il titolare, però, risultava sprovvisto di green pass ed era senza mascherina, obbligatoria al chiuso. L’uomo, pur ottemperando all’invito ad indossare il dispositivo di protezione individuale, mostrava una certificazione di esenzione dell’utilizzo firmata da un medico risultato sospeso.