Genova – Sono 490 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Liguria ma fortunatamente non ci sono nuove vittime. Preoccupa invece l’aumento dei ricoveri anche se con numeri ben lontani dall’emergenza dello stesso periodo lo scorso anno.

Ben 25 le persone ricoverate in gravi condizioni nei reparti di Terapia Intensiva dove la mortalità raggiunge il 50% dei casi. La maggior parte dei pazienti – 24 su 25 – non risulta vaccinata e questo conferma l’importanza della campagna vaccinale in corso.

I 490 nuovi contagi sono stati scoperti con 5.113 tamponi molecolari e 12.200 tamponi rapidi antigenici effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 13

SAVONA (Asl 2): 79

GENOVA Asl 3: 142

• Chiavari e Tigurllio Asl 4: 7

LA SPEZIA (Asl 5): 58

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria del 4 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.839.249 5.113 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.251.191 12.200 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 124.617 490 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.688 192

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.095 LA SPEZIA 842 IMPERIA 1.163 GENOVA 3.288 Residenti fuori Regione/Estero 95 altro/in fase di verifica 205 TOTALE 6.688

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 195 25 9 ASL1 43 4 4 ASL2 49 7 2 San Martino 29 5 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 34 4 3 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 1 0 1 ASL 3 Villa Scassi 1 0 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 28 2 2 ASL4 Sestri Levante 22 0 2 ASL4 Lavagna 6 2 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 9 3 -3 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 9 3 -3

*24 non vaccinati, 1 vaccinato (con comorbidità)

Isolamento domiciliare 4.812 114 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 113.459 298 Deceduti 4.470 0 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 819 ASL 2 966 ASL 3 1.394 ASL 4 297 ASL 5 528 Liguria 4.004



Vaccinazioni – Dati 4/12/2021 ore 13:00

2.636.603 Consegnati (fonte governativa) 2.519.232 Somministrati 96% Percentuale vaccini somministrati su consegnati