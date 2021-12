Genova – Il fotografo subacqueo ligure Adriano Penco ha fatto conoscere a Papa Francesco la meraviglia della statua subacquea del Cristo degli Abissi, presente sul fondale di San Fruttuoso di Camogli. E’ successo in occasione di una udienza del Santo Padre nella Sala Nervi prima della partenza per Cipro.

Il Papa ha ricevuto in dono la fotografia di Adriano Penco che raffigura il Cristo degli Abissi ripreso nei fondali dell’Area Marina di Portofino e si è mostrato molto incuriosito e interessato alla statua e alla sua curiosa collocazione.

“L’emozione è stata forte malgrado la sua semplicità mi abbia messo a mio agio – scrive Adriano Penco sul suo profilo Facebook – Abbiamo parlato un po’, chiedendomi tra l’altro informazioni sulla statua in bronzo che si trova nella baia di SanFruttuoso di Capodimonte – Camogli, ed al termine quando ha presa in mano il fotoquadro ed ha definito l’immagine “molto bella” complimentandosi per l’espressività del viso. Potete immaginare come mi sono sentito lusingato e compiaciuto. La prima volta che una fotografia subacquea entra in Vaticano, a quanto mi hanno detto”.