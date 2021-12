Una veloce perturbazione sta interessando la Liguria accompagnata da correnti fredde di origine settentrionale. Porta nuvole su gran parte della regione e qualche rovescio specie nella zona di levante.

Nella giornata di domenica il tempo andrà leggermente migliorando con nubi sparse su gran parte della Liguria e lunedì il cielo torna sereno, ventoso e freddo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 4 dicembre 2021

Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso a levante, velato o poco nuvoloso a ponente. Non si prevedono piogge. Nel pomeriggio rovesci occasionalmente temporaleschi interesseranno il Tigullio e soprattutto lo Spezzino con rischio anche di grandinate nelle aree interne. Fiocchi di neve nel gruppo Trebbia-Aveto sopra i 1000 metri; asciutto e parzialmente soleggiato sul resto della regione.

Venti inizialmente moderati da sud-ovest, in intensificazione al largo e sull’estremo levante fino a forti; tenderanno invece a ruotare da nord-ovest sul settore centro-occidentale.

Mare da mosso a molto mosso; agitato a levante e al largo in serata.

Temperature in aumento le minime, in contenuto calo le massime

Costa: min +7/11°C, max +12/14°C

Interno: min +3/+8°C, max +9/11°C

Domenica 5 dicembre 2021

Nuvolosità sparsa su tutta la regione con schiarite, ma basso rischio di fenomeni. Migliora in serata ad iniziare da ovest.

Venti inizialmente moderati da nord-ovest, poi calmi ed infine in rotazione a nord-est e rinforzo in serata.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in calo dalla sera.

Temperature in lieve aumento.

Tendenza per lunedì 6 dicembre 2021

Cielo sereno con forte vento da nord e temperature in calo.