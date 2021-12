Genova – La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un uomo di 28 anni per il reato di furto aggravato.

L’uomo è entrato in un negozio di via Sestri e ha prelevato dagli scaffali alcune confezioni di prodotto per l’igiene personale e due paia di pantaloni.

Dopo aver rotto le placche antitaccheggio dei capi d’abbigliamento, ha tentato di uscire senza pagare, dimenticandosi però di togliere le placche adesive nascoste sui prodotti.

Arrivato alle casse, quindi, il 28enne ha fatto scattare l’allarme finendo con l’essere fermato dall’addetto alla sicurezza che lo ha trattenuto fino all’arrivo delle volanti.

Il 28enne, sottoposto alle misure cautelari dell’obbligo di firma e di divieto di dimora nel Centro Storico di Genova, sarà processato nella mattinata odierna.